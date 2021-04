Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i syv selskaper.

Oslo: HR Link AS; Mekong Group AS; The Finest Cut AS.

Viken: Dyktig Bygg AS; Karrierebygg AS; Surfaproducts Scandinavia AS.

Troms og Finnmark: Vizuelli AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

61 konkurser sist uke

Dermed ble 61 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Tirsdag: 11 konkurser

Onsdag: 17 konkurser

Torsdag: 24 konkurser