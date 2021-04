Tidenes beste førstekvartal for logistikkgigant

Deutsche Post DHL Group kunne i helgen legge frem resultatene for deres beste start på året noensinne, samtidig som at logistikkjempen hever utsiktene for inneværende regnskapsår.

Den positive utviklingen konsernet kunne se i fjerde kvartal i 2020, fortsatte inn i det nye året. Foreløpig driftsresultat (EBIT) endte på 1,9 milliarder euro, mot 592 milliarder euro samme periode året før.

– Ett år inn i pandemien har vi i første kvartal 2021 sett et vedvarende momentum i e-handel, og en betydelig stabilisering i global handel med økende fly- og sjøfraktvolum, sier adm. direktør Frank Appel i Deutsche Post DHL Group.

Ifølge Appel leverer divisjonene til DHL en betydelig økning i inntjening i forhold til markedets forventninger.

Betydelig forbedring

Den fortsatt positive forretningsutviklingen støttes av en sterk kontantstrømutvikling. Mens den frie kontantstrømmen utgjorde 1 milliard euro i første kvartal i år, var den i samme periode i fjor på minus 409 millioner euro.

Utsiktene for året heves også, uten at DHL vil spesifisere hvor mye. De forventer nå at EBIT for 2021 vil bli på betydelig mer enn 5,6 milliarder euro – mot tidligere prognoser på mer enn 5,6 milliarder euro.

