Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Cervix AS; Mudaf AS; Multimaskin AS.

Nordland: PJ Gruppen AS.

Viken: Hansen Trond Erik Transport AS; Helt100 AS; Norbella Elektro AS; Scandicgas Eiker AS; Skøiens Eftf Hølen Handel AS.

Innlandet: AJ Entreprenør AS; Nye Ahlen Skarnes AS.

Agder: Serveringsdrift AS.

Vestland: Coldfish AS; Praesto 4X4 Ltd.; Proffgruppen Bergen AS; Vaksdal Trading AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.