24 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Abico Eiendom AS; Advokatfirmaet Rosenberg AS; ALB Renhold AS; Beekeeper AS; MAB Bygg AS; Mrs Fish AS; NSS Renhold AS.

Viken: Albrechtsen AS; BAP Entreprenør AS; I A Montasje AS; Marianne's AS; Trio Miljø AS; Øst Auto Caravansenter AS.

Vestfold og Telemark: Bobygg AS; Rio og Frisk AS; Romtveit Bygg AS; Smart Transport AS.

Vestland: Arna Rep og Vedlikehold AS; Bergen Transportbyrå AS; King Fried Chicken AS; Træet Bygg og Hageservice AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

