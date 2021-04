Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 10 selskaper.

Oslo: Fasadeprosjekt AS; Oslo Chiptuning AS; Sweetzpot AS; Valdres Entreprenørselskap AS.

Nordland: Svartisen Moose AS.

Viken: Skytta Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Enge Drevland Drift AS; Nordvita Group AS.

Vestland: Sotra Bygg og Taksering AS.

Trøndelag: Fjord Flyers AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.