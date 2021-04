Reklameinntektene vokser igjen

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 2,23 milliarder kroner i løpet av årets tre første måneder, mot 2,18 milliarder kroner i samme periode i fjor. Noe som gir en vekst på 2,0 prosent i første kvartal.

For mars, isolert sett, var reklameomsetningen opp 19,7 prosent på årsbasis, viser tall fra Mediebyråforeningen.

– Vi ser nå en lysning. Faktisk svært så positive takter i det norske reklamemarkedet. To prosent i pluss etter årets tre første måneder, sier – og nesten 20 prosent i pluss i mars – ja, det lar seg høre, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

FORNØYD: Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Foto: Mediebyråforeningen

And the winner is....

Mediebyråforeningen har det seneste året sett mye røde tall, men ser grunner til å bli forsiktige optimister igjen nå.

– Nå skal vi være forsiktig med å juble for høyt i disse vanskelige tider. Men det er grunn til å ha optimisme igjen. Dette var bedre enn hva jeg hadde forventet, sier Larsen.

Digitale medier er ikke overraskende vekstvinneren i årets første kvartal. Den samlede digitale kategorien hadde en vekst på 16,2 prosent i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Innen digitale medier var det display økte med 11,8 prosent til 390 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder. Sosiale medier vokste med 33,9 prosent til 234 millioner kroner, mens video la på seg 23,9 prosent til snaue 152 millioner kroner.

– Felles for de fleste kategoriene på den digitale plattformen er at de vokser seg større. Ingen tvil om at digitalt viser sterk formutvikling, sier Larsen.

Til sammen har digitale medier en markedsandel på 41,9 prosent, mens TV har til sammenligning en andel på 37,7 prosent. TV fikk en oppgang på 1,3 prosent i første kvartal, mens radio er opp 9,6 prosent. For dagspressen steg reklameinntektene med 0,6 prosent i løpet av de tre første månedene.

Kino årets taper

Med alle restriksjonene som har vært innført det seneste året er det kanskje ikke så overraskende at de store reklametaperne er utendørs og kino.

Utendørsreklame falt 34,2 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor, mens kino har falt hele 69,2 prosent.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen har i år med to nye reklamegrupper. Det er kategoriene influencer marketing og podcast, som omsatte for henholdsvis 4,7 millioner kroner og 5,3 millioner kroner i første kvartal.