Konkursras torsdag – hele 32 konkurser

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: Oslo Bygg og Utvikling AS; Oslo Byggutvikling AS; Oslo Kreativ Eiendom AS; Pro Renhold AS; Redsea Digital AS; Thomas Andersen AS.

Rogaland: BMS Prosjekt AS; C H Eiendom AS.

Møre og Romsdal: Sunn og Nam AS.

Viken: Lotusfrøet Yoga AS; Pro Luk AS; Tire Shop AS.

Innlandet: Arborist Compagnie AS.

Vestfold og Telemark: Svalcom AS; Veco AS.

Agder: Kjerland Consult AS; Vann og Kloakkrens AS.

Vestland: Bergen Forsikring AS; Eide Tore AS; Pearl Holding AS.

Trøndelag: Malvik Avisa AS; Mangfoldhuset Trondheim; RZ Felg Verksted AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

