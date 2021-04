Hun blir ny Clas Ohlson-sjef

Lene Iren Oen overtar som administrerende direktør for Clas Ohlson Norge med virkning fra 1. mai 2021, går det frem av en pressemelding.

Oen erstatter Stine Trygg-Hauger, som forlater selskapet 30. april for å bli sjef for XXL Norge.

Den nye Norge-sjefen ble rekruttert som kommersiell direktør for Norge for to år siden, og har siden blitt forfremmet til konsernets direktør for e-handel. Hun gikk inn i konsernledelsen 1. april.

– Vi har et sterkt fokus på å videreutvikle vår e-handel, og med Lene i konsernledelsen sikrer vi at dette forblir en prioritet i alle våre avgjørelser, sier konsernsjef Kristofer Tonström i en kommentar.

Oen har tidligere blant annet vært kommersiell direktør i Komplett.

– Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på morgendagens retail, og fremtidens kunder kommer ikke til å godta noe annet enn en komplett, sømløs handleopplevelse, sier hun.