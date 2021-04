Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Fricono AS; Sawastik AS.

Viken: Blikkproff AS; Euroshuttle AS; Guri Stova Strømmen AS; Scand Bygg AS; T Håkonsen Eftf AS; Viktig Transport AS.

Vestfold og Telemark: Brudal & Freberg AS; Hotellfrisøren AS; Norske Laftehus AS; Notodden Kjøpesenterutvikling AS.

Agder: HRT AS; P B Onshore AS.

Vestland: HG Malerservice AS; Land og Hav AS; Loctavia Management AS.

Trøndelag: Ajuel AS.

Troms og Finnmark: Oak Interiørdesign AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

111 konkurser sist uke

Dermed ble 111 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 22 personlige.

Mandag: 21 konkurser

Tirsdag: 24 konkurser

Onsdag: 13 konkurser

Torsdag: 32 konkurser

