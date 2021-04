Reitan satser på et nytt marked

Reitan Handel går inn i et nytt marked hvor det satses på å levere varer til hoteller, restauranter og cateringbedrifter. Ambisjonen er å få på plass de første kundene innen året er omme.

Reitan Handel anslår at markedet for hoteller, restauranter og cateringbedrifter (også kjent som HORECA-markedet) har en omsetning på over 28 milliarder kroner.

– Vi skal tilby en kundetilpasset varestrøm med forutsigbarhet og åpenhet fra leverandør til brukersted. Et slikt tilbud er sterkt etterspurt av aktørene i storhusholdningsmarkedet, sier Ole Robert Reitan, adm. direktør i Reitan Handel i en melding.

Rema Distribusjon har de siste årene bygget opp et nytt lager på Vinterbro, side om side ved lageret de har hatt på samme sted siden 2008. Dette lageret, med en kapasitet på 30.000 kvadratmeter, har blitt beholdt som en del av en plan om å satse på storhusholdningsmarkedet.