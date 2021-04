Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Byggintergrum AS; EPC Konsulentene AS; Norwegian Digital Performance AS; Popup Bygg AS.

Viken: Kino & AV Teknikk AS.

Vestfold og Telemark: Norwegian Offshore Lifting.

Agder: Famora AS.

Vestland: AB123 Service AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.