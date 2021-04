Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Avdeling Galleriet Kolonial AS; Branding Solutions.no AS; Norsk Aero AS.

Rogaland: Dappd AS; Evozero AS.

Møre og Romsdal: Bølgen Interiør AS; Elek24 AS; TD Tuning AS.

Viken: Charlies Kebab Akhtar AS; Dyrenes Valg AS; Sandberg Auto AS.

Agder: Løvdalen Holding AS; Ventair Solution AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.