Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Anka Flis & Murpuss AS; Phoenix Personell AS.

Møre og Romsdal: Mitt Lille Kjøkken Take Away AS.

Viken: H2O Systems AS; Hansa Håndverk og Service AS; Roto Bygg AS.

Innlandet: Bygg Maling Fasade Innlandet AS.

Agder: Multi Bilverksted AS.

Vestland: Hoban Renhold AS.

Trøndelag: Quantion AS.

Troms og Finnmark: Alta Vei og Anlegg AS

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

