Vil kjøpe Bergen Engines og selge motorer til cannabisbransjen

Hva som skjer med motorfabrikken Bergen Engines er fortsatt uklar. Et sveitsisk selskap ønsker å kjøpe fabrikken av dagens eier, Rolls-Royce. Nå melder et amerikansk IT-selskap også interesse, skriver Bergens Tidende.

Power Analytics lager programvare for styring av motorer, og ser et stort potensial i motorene fra Bergen Engines. De vil bruke bergensmotorene i kombinasjon med sol- og vindkraft for å generere strøm til kraftkrevende kunder.

– Cannabisindustrien, i likhet med bitcoinutvinning, trenger mye strøm. Drivhusene må ha en konstant temperatur, og produsentene risikerer høye regninger og strømbrudd fra nettet. Det vanlige nettet er ikke stabilt nok, sier selskapets sjef Keith Barksdale til BT.

Han sier at prisen som det russiskeide selskapet som først skulle kjøpe Bergen-selskapet, rundt 1,5 milliarder kroner, høres grei ut.

Cannabis er legalisert i flere amerikanske delstater, både som rekreasjonsrusmiddel og til medisinsk bruk, og det er en industri i sterk vekst.

