59 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Valkyrien Eiendom AS.

Rogaland: Ahauk AS; Baptista & Behogna AS; Nordic Pro AS.

Viken: Anwar Enterprise AS; NBygg Entreprenør AS; Trippel N Bygg AS.

Innlandet: Gjøvik Port og Montasje AS; Hakr Entreprenør AS; Port & Varmeservice AS.

Trøndelag: Neax Transport & Logistikk AS.

Troms og Finnmark: Aurora Water AS; Johnsenveien 8 AS; Maroch AS; North Group Holding AS; Riiser AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Torsdagens 22 konkurser kommer i kjølvannet av 13 konkurser onsdag (to personlige) og 24 konkurser tirsdag (fire personlige).