Konkurransetilsynet varsler stans i oppkjøp av Stordalen-forlag

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot en foretakssammenslutningen mellom og Bonnier Books Holding og Strawberry Publishing, fremgår det av en melding fra Konkurransetilsynet.

Tilsynet mener oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen mellom forlagene i markedet for salg av fysiske bøker og i markedet for salg av bøker til strømmetjenester.

Oppkjøpet vil innebære at Bonnier Books kjøper 70 prosent av det norske forlagskonsernet Strawberry Publishing. Bonnier har allerede 50 prosent eierandel i Cappelen Damm.

– Oppkjøpet vil føre til at Cappelen Damms allerede sterke stilling blir ytterligere forsterket. Strawberry Publishing er et forlag med betydelig konkurransekraft i markedet, og har utfordret de etablerte forlagene. Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at oppkjøpet reduserer konkurransen i markedet til skade for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet i meldingen.

Prosjektleder i Konkurransetilsynet, Elisabeth Steckmest, frykter at oppkjøpet vil kunne føre til redusert konkurranse i markedet for salg av trykte bøker og i markedet for salg av bøker i strømmetjenester. Hun mener også at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kundene.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken. Fristen for et endelig vedtak er 17. juni 2021.