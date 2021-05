98 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Redux Enterprise AS; Transport Kvalitet AS; Trio Møbler AS.

Nordland: Helgeland Hus og Hytter AS.

Viken: Family Sports Club Halden AS; Kruger Elektro AS.

Innlandet: Motters Maskin AS; Seth Teknisk Design AS.

Vestfold og Telemark: Tannlege Ørjan Magnussen AS.

Agder: Møll Turbuss AS.

Trøndelag: Poppy AS.

Troms og Finnmark: Awesta AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

85 konkurser sist uke

Gårsdagens 13 konkurser kom i kjølvannet av 85 konkurser (16 personlige) sist uke.

Mandag: 13 konkurser

Tirsdag: 24 konkurser

Onsdag: 13 konkurser

Torsdag: 22 konkurser

Fredag: 13 konkurser

