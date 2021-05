Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: BDMS Group AS; EM Malerservice AS; Ris Consult AS.

Rogaland: Temo Norge AS.

Viken: Bygg Arbeid AS; MR Bilservice AS.

Vestfold og Telemark: C In AS.

Agder: Agder Bygg og Rehabilitering AS; Watertools AS.

Vestland: Ergo Bygg AS.

Troms og Finnmark: I-Consult IKT.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

