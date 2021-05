Lyse utsikter for logistikkjemper

Etter tidenes beste start på året, hvor Deutsche Post DHL mer enn tredoblet driftsresultatet til 1,9 milliarder euro, har logistikkjempen bestemt seg for å heve målene sine på kort og mellomlang sikt. Det opplyser konsernet i pressmelding onsdag.

HEVER GUIDINGEN: DHL-sjef Frank Appel Foto: Bloomberg

DHL spår nå at de får et driftsresultat på 6,7 milliarder euro i 2021, og at de bikker over 7 milliarder i 2023. Tyskerne har tidligere satt seg som mål å kommer over henholdsvis 5,6 milliarder i 2021 og 6 milliarder i 2023.

– Vi forventer ytterligere vekst i de kommende kvartalene, selv med vekstrater som normaliserer seg over tid, sier konsernsjef Frank Appel.

DHL er et av verdens største logistikkonsern og hadde ved utgangen av mars 565.000 ansatte. Foruten om den sterke veksten i i driftsresultatet, steg omsetningen med 22 prosent i første kvartal – opp til 18,9 milliarder euro.

Sterke tall fra PostNord

Også i Norge opplever logistikkselskapene fordelene med pandemien. PostNord Norge fikk et driftsresultat på 33 millioner kroner i første kvartal, opp 40 prosent fra 24 millioner kroner i samme periode i 2020. Inntektene økte i samme periode med 12 prosent fra 1.077 millioner til 1.209 millioner kroner.

VENTER VIDERE VEKST: Adm. direktør Robin Olsen i PostNord. Foto: PostNord

Inntekts- og resultatforbedringen skyldes i hovedsak en uvanlig sterk vekst i netthandelen og økt pakkevekst.

– Vi har opplevd en formidabel etterspørsel etter kontaktfrie og fleksible leveringsalternativer under pandemien, sier adm. direktør Robin Olsen.

Fremover venter Olsen at veksten vil fortsette å øke i årene som kommer.

– PostNord forbereder seg på at pakkeveksten vil fortsette å øke i årene fremover. Vi investerer derfor i terminaler, økt sorteringskapasitet, nye og smartere løsninger og et betydelig forsterket tilbud innen både butikk- og hjemleveringstjenester spesielt, sier Olsen.

Planen er å tredoble sorteringskapasiteten i Norge innen 2025, i tillegg til å øke kapasitet og fleksibilitet i utleveringsleddet gjennom 3.000 pakkeautomater som skal rulles ut i løpet av 2021 og 2022.

Verdens største enda større

Verdens største logistikkonsern, United Parcel Service (UPS), overgikk i forrige uke Wall Streets forventninger da de la frem tall for første kvartal. Aksjen steg over 12 prosent som et resultat.

De konsoliderte inntektene til UPS økte med 27 prosent, til 22,9 milliarder dollar. Mens driftsresultatet kom på 2,8 milliarder dollar – noe som er en oppgang på 158 prosent sammenlignet med første kvartal 2020.

Det er ikke bare mat og blomster som blir levert gjennom budbilselskapet. Som en ekstra bonus samarbeider UPS med amerikanske myndigheter i å levere covid-19-vaksiner, og har opprettet en kommandosentral som overvåker vaksineoverføringene.