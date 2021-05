Mediehus satser knallhardt som investor

Polaris Media er mest kjent som et lokalmediekonsern, med blant andre Adresseavisen, Harstad Tidende, Sunnmørsposten, Agderposten Fædrelandsvennen og Stampen Media under sin paraply.

Men mediekonsernet kan mer enn å gi ut aviser, og Polaris Media eier 10 prosent av Finn.no, som trolig har en verdi på over 2,5 milliarder kroner for mediehuset.

«Eierposten i Finn.no har vært ekstremt verdiskapende og Polaris Media har vært med fra null. Det sitter nok langt inne å selge aksjene, men de siste årene har konsernet blitt enda mer finansielt orientert», uttalte SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige til Finansavisen i mars.

Nye investeringer

Det at konsernet er finansielt orienterte kan ingen ta fra dem. I følge torsdagens kvartalsrapport har Polaris Media kjøpt 20 prosent av aksjene i folkefinansieringsplattformen Folkeinvest og 22 prosent av esportselskapet Good Game.

I tillegg har Polaris Media kjøpt 12 prosent av aksjene i mediehuset Mentor Medier, som blant andre eier Vårt Land, Morgenbladet og Dagsavisen.

Torsdag offentliggjorde Polaris Media at det kjøper ut minoritetsaksjonærene i Stampen Media. Dermed er eierandelen på 70 prosent i det svenske medieselskapet, som gir ut Göteborgs-Posten.

Polaris Media (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 879 824 Driftsresultat 15,7 -21,9 Resultat før skatt -74,5 9,5 Resultat etter skatt -96,4 14,4

Økte inntektene

I første kvartal omsatte Polar Media for 880 millioner kroner, mot 858 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 67 millioner kroner, noe som er nesten tre ganger så høyt som i samme periode i 2020.

Økningen i EBITDA-resultatet er hovedsakelig drevet av økte digitale abonnementsinntekter, distribusjonsinntekter og reduserte kostnader. Ifølge kvartalsrapporten påvirker fortsatt coronapandemien annonse- og trykkeriinntektene negativt. Digitale annonseinntekter har hatt en gradvis forbedring gjennom første kvartal.

– Det er gledelig at så godt som alle våre underkonsern i både Norge og Sverige hadde en resultatvekst i første kvartal. Målt mot et sterkt første kvartal i fjor, har våre mediehus vekst i antall sidevisninger, brukere og digitale abonnenter. Polaris Media har nå 252 000 digitale abonnenter, 978 000 daglige brukere på mobil og over 60 mill. sidevisninger per uke. Dette er et resultat av gode innholdsprodukter som setter dagsorden og følger opp viktige saker, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.