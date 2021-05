Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ni selskaper.

Rogaland: Bahgi General Trading AS; Finnøy Trelast AS; Greek Food AS; Rig Competence AS; SV Isolering AS.

Møre og Romsdal: Sportstone Shop og Agentur AS.

Viken: A S Bygg AS.

Agder: Aquarius Energy AS.

Trøndelag: RHInvest AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

70 konkurser sist uke

Dermed ble 70 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 14 personlige.

Mandag: 13 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 13 konkurser

Torsdag: 15 konkurser

