24 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 17 selskaper.

Møre og Romsdal: Kvitenes AS; Maskin og Transportservice AS.

Nordland: Varde Bygg AS.

Viken: Dogtales AS; Follo Handel AS; Frogner Flyttebyrå AS; Poly Teknikk AS.

Innlandet: Hovdmoen Energi AS; Håndverker Spesialistene AS; Lidarheim AS; Mjøsa Bygg og Anlegg AS; TV Fjols AS; Østerdalen Hotell Eiendom AS.

Vestland: Brattebø Transport AS; Multi Tools AS; Syv Fjell Media AS.

Trøndelag: NWC AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

