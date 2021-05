OBOS med ferske kvartalstall

OBOS kan vise til en solid start på 2021 med et resultat før skatt på 650 millioner kroner – en økning på 93 millioner i forhold til første kvartal i 2020. Veksten tilskrives en god underliggende drift, et godt boligsalg og mange nye byggestarter, av konsernsjef Daniel Kjølberg Siraj.

Driftsinntektene økte også, sammenlignet med første kvartal i fjor. I løpet av første kvartal i 2021 har OBOS hatt driftsinntekter på 2.698 millioner kroner. Det er en økning på 753 millioner fra fjorårets tall på 1945 millioner.

Boligsalget steg også i forhold til første kvartal i 2020, med et nettosalg på 1.132 boliger. For et år siden hadde selskapet solgt 730 boliger. OBOS har igangsatt bygging av 1.127 nye boliger. Totalt er 6.007 boliger under bygging.

OBOS forventer et fortsatt sterkt boligmarked både i Norge og Sverige som følge av høy etterspørsel, laver renter, fortsatt høy sysselsetting og en forventning om normalisering av samfunnet i takt med vaksineringen av befolkningen. Det forventes også at utsikter til høyere renter og økt tilbud av boliger vil bidra til at noe av prisveksten på boligmarkedet flater ut i løpet av året.

En internasjonal økonomi som er preget av økt aktivitetsnivå og høyere råvarepriser preger OBOS sitt kostnadsbilde framover, med kraftige økninger i materialpriser, spesielt på trevirke, men også andre materialer til byggevirksomheten.

OBOS har 482.315 betalende medlemmer. Det er 37.772 flere enn på sammet tid i fjor.