Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Rent Inneklima AS.

Viken: Altitude Asker AS; KJ Byggsystemer AS; Madras Cafe AS; PR Enterprise AS; Voda AS.

Vestfold og Telemark: Reiseglede AS; Spesialisten AS.

Vestland: Munikum AS; Nodatek AS; Tidig Media AS.

Trøndelag: Kemco Trøndelag AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

