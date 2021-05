Orkla satser på bærekraftig dyrefôr: – Bare i begynnelsen av et massivt skifte

Orkla har kjøpt en minoritetsposisjon i det amerikanske biotekselskapet Because, Animals, opplyser merkevarekonsernet torsdag.

Because, Animals omtales som verdens eneste ventureselskap som har utviklet fôr av animalsk opprinnelse, som ikke baserer seg på slakt av dyr.

Selskapet har til hensikt å kommersialisere sitt første kultiverte fôrprodukt til kjæledyr neste år.

UTVIKLER KULTIVERT FÔR: Shannon Falconer, gründer og adm. direktør i Because, Animals. Foto: Lindsay Duncan

Kattefôr basert på musevev

Selskapet ble opprettet i 2016 av Shannon Falconer og Joshua Errett. Det har lyktes med å fremstille kattefôr dyrket frem på musevev, og ser nå på muligheter for å utvikle kultivert fôr for hunder.

– Vårt mål er å skape den sunneste og mest næringsrike maten til kjæledyr som hunder og katter – uten å skade andre dyr i tillagingen, sier Falconer, som er adm. direktør i Because, Animals.

– Kultivert fôr kan du trygt, og med god samvittighet, gi til dine kjæledyr, fastslår hun.

– Bare i begynnelsen av massivt skifte

Med kjøpet viser Orkla at konsernet har tro på markedet for kjøttalternativer også for kjæledyr.

– Vi er bare i begynnelsen av et massivt skifte mot alternative proteinkilder, og det gjelder også fôr til kjæledyr. Kultivert fôr, som ikke er basert på slakt av dyr, representerer noe helt nytt, sier adm. direktør Elin Tveito Lidman i Orkla Alternative Proteins.

Hun tiltrådte stillingen i det nyopprettede virksomhetsområdet for få uker siden. Med satsingen vil Orkla bli en av Europas ledende aktører innen alternative proteiner før 2030. Innen 2025 skal virksomheten omsette for 3 milliarder kroner.

Sverre Prytz, konserndirektør for fusjoner og oppkjøp (M&A) samt strategi i Orkla, poengterer dessuten at Because, Animals-investeringen er i tråd med Orklas strategi om å inngå partnerskap med innovative teknologiselskaper.

Orkla kjøper imidlertid også etablerte aktører innen næringsmiddelindustrien. I begynnelsen av mai slukte konsernet Islands største sjokoladeselskap.