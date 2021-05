Raymond Johansen: – Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo

– Kjære Oslo, nå skjer det, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Der offentliggjorde han at alt som er igjen av trinn to av gjenåpningen i Oslo innføres fra onsdag i neste uke.

Johansen sa at gjenåpningen vil bidra til å få mange tilbake i jobb.

– Dagen i dag er en stor dag. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, sa han.

Åpner treningssentre og skjenkesteder

Treningssentrene i Oslo får lov til å åpne igjen etter å ha vært stengt siden november i fjor. Det blir imidlertid forbud mot gruppetrening.

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 20 personer.

Etter et halvt år med stengte kraner, blir det igjen tillatt å servere alkohol i Oslo. Samtidig åpnes kafeer og restauranter igjen.

Alkoholservering i Oslo har vært stengt siden 10. november i fjor. Fra neste onsdag blir det mulig å servere alkohol fram til klokken 22. Sist det ble skjenket alkohol i hovedstaden var 8. november.

Samtidig åpnes det for at kafeer og restauranter kan få servere gjester igjen, etter at de kun har fått holde åpent for take away i lang tid.