Framtidsoptimismen kraftig styrket

Samtidig som troen på landets økonomi stiger, er det færre som er optimistiske med tanke på egen økonomi. Delindikatoren er på 19,3, en nedgang fra 22,9 i forrige kvartal.

Bredt fundert

Den økte optimismen er nå bredt fundert i så godt som alle undergrupper i barometeret.

I alle aldersgrupper øker optimismen, selv om den eldste gruppen fortsatt totalt sett består av litt flere pessimister enn optimister.

På regionnivå er den nordlige delen av Norge unntaket. Også her er framtidstroen økende, men totalt sett er folk der mer pessimistiske enn optimisme.

Det er også sterk økning i fremtidstroen i alle inntektsgrupper, mens de med kun grunnskole er den eneste utdanningsgruppen som i dette barometeret er blitt noe mer pessimistiske.

Barometeret viser også at det går et tydelig skille mellom dem som stemmer borgerlig, og dem som tilhører den rødgrønne siden. Det er mer optimisme på borgerlig enn på rødgrønn side.

Mer på reise

Tallene viser også at mange av forbruksindikatorene øker samtidig som det totale spareønsket går noe ned. Særlig reiseindikatoren har en økning fra forrige kvartal.

– Det er gode nyheter for reiselivsnæringen som er en viktig næring i Norge, men kanskje enda viktigere i mange land der næringen står for en betydelig større andel av økonomien enn den gjør i Norge. Det er viktig for Norge at også disse landene opplever økt verdiskapning. Internasjonal vekst er normalt gode nyheter for Norge, sier Kreutzer.

