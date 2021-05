Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: BM Team AS; Grefsen Pizza og Kafe AS; MG Norge AS; Wio Services AS.

Viken: Solid Bygg AS; XLog AS.

Trøndelag: MKA Bygg AS.

Troms og Finnmark: Arkivet Tromsø AS.

Utenlands: UAB Melkra.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

