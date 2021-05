20 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Rogaland: MX Sport Klubb & Bedrift AS.

Nordland: Taste of North Drift AS.

Viken: BL Montasje AS; EHM Bygg AS; Liatoppen Drift AS.

Innlandet: Massive Bygg AS.

Vestfold og Telemark: D K Bygg Services AS; Ditt Hjem AS.

Vestland: Britts Kopibutikk AS; Siko Biko AS; Vadheim Smoltoppdrett AS.

Trøndelag: A R Helgemo AS; Christian Modest Clothing AS; Maskin og Betong Entreprenør AS.

Utenlands: Hedbergs Guld & Silver AB.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.