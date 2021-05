Norwegian-duo blant 23 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Attar AS; BN Mekaniker; Integri AS; Konsept Bil & Eiendom AS; Norga Transport AS; U&N Oppussing & Teknikk AS; Viz Kvalitet AS.

Rogaland: Invetarum AS.

Møre og Romsdal: Mur Puss og Snekring Bygg AS.

Viken: Norwegian Cargo AS; Norwegian Ground Handling AS.

Innlandet: Noramtek AS.

Agder: RR Bygg Arendal AS.

Vestland: Crowdit AS; GreenG Holding AS; Kinn Gravferdshjelp AS.

Trøndelag: Scrooge AS

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.