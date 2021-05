Posten Norge stopper salg av selskap

29. mars 2021 meldte Posten Norge at selskapet Bring Frigo i Sverige skulle selges til det tyskbaserte investeringsselskapet Aurelius. Nå velger Posten Norge å stoppe salget.

Posten Norge skriver i en melding at det var fastsatt en frist for når transaksjonen skulle gjennomføres, og at kjøper ikke har overholdt fastsatt frist for gjennomføring av transaksjonen. Posten Norge har derfor valgt å heve avtalen med Aurelius.

– At vi hever avtalen er en naturlig konsekvens når en kjøper ikke fullfører sine forpliktelser i henhold til avtalen, sier Thomas Tscherning, konserndirektør i Posten Norge-konsernet, i en kommentar.