76 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Rent Bygg og VVS AS; Split AS; Vinsit Øst AS.

Rogaland: Gole Online AS.

Viken: Autobuss AS; Sham Syriske Kjøkken AS; Svelvik Tomteservice AS.

Innlandet: Nye Gjøvik Bilpleie AS.

Vestfold og Telemark: Berg Skjold Eiendomsservice AS; Giumar AS; Rør og Bygg AS; Vibeto AS.

Agder: Basseng Sør AS; Wills BBQ Burgers AS.

Vestland: Helseloftet AS; Malin F AS; Pole Fit Bergen AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

76 konkurser på fire dager

Dermed ble 76 konkurser kunngjort i uken etter pinse, hvorav 18 personlige.

Tirsdag: 13 konkurser

Onsdag: 20 konkurser

Torsdag: 23 konkurser

