33 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Aarum Transport AS; Classyweb AS; Jacob Service AS; Pronest AS; Veen Lyd AS.

Nordland: Baren Første AS.

Innlandet: Solheim Næringseiendom AS.

Agder: Yacht Decking AS.

Vestland: Saint Clair AS; Staren AS.

Trøndelag: Helstøpt Trondheim AS; Intro Tour AS.

Troms og Finnmark: Wright Utvikling AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

16 konkurser mandag

De 17 konkursene tirsdag kom i kjølvannet av 16 konkurser dagen før.

Oslo: Kaymi AS.

Rogaland: Panda Cuisine AS; Stavanger Underholdning AS.

Møre og Romsdal: AWA Interiør AS; Norsegeeks AS; Ålesund Trafikkskole AS.

Nordland: SMJ Drift AS.

Viken: Hønefoss Teknikk og Modellverksted AS; Scandimaster AS; Stig Inn AS; WK Fritid AS.

Agder: Brinkas Kontorhjelp AS.

Vestland: Salomonsen Transport & Service AS.

Trøndelag: Moholtegg AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

