– Fortsatt for tidlig å avlyse konkursraset

Tall fra analyseselskapet Experian viser at totalt 279 aksjeselskaper i Norge gikk konkurs i mai. Dette er 13 prosent færre enn i samme måned i fjor. Antallet konkurser for aksjeselskaper gikk fra 291 i mai i fjor til 213 i mai i år.

Hittil i år har 1.439 bedrifter gått konkurs, uavhengig av foretaksform. Dette tilsvarer et fall på 20,8 prosent sammenlignet med de fem første månedene av fjoråret.

– Det kan fortsatt bli stygt

Experian har tidligere spådd en kraftig økning i antall konkurser i løpet av året, men analytiker Julie Berg mener at ikke noe er bedre enn om de har tatt feil.

– Nå er forhåpentlig pandemien snart over som betyr at næringslivet nærmer seg normalen. Samtidig er det fortsatt for tidlig å avlyse det varslede konkursraset. Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og Skatteetaten gjenopptar normal aktivitet kan det fortsatt bli stygt, sier hun i en pressemelding.

– Men så langt ser det ut som at svært mange har klart seg gjennom pandemien, og kommer seg styrket ut på den andre siden, legger Berg til.

Halvering i utsatt bransje

Den utsatte overnattings- og serveringsbransjen noterte seg for 22 konkurser i mai år, mot 54 konkurser i tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har det i denne bransjen vært 112 konkurser, det vil si en halvering fra samme periode i 2020.

I varehandelen har det hittil i år vært 217 konkurser, som tilsvarer 43,5 prosent nedgang.

Bygg- og anleggsbransjen opplevde 66 konkurser i mai i år, opp fra 51 konkurser i mai i fjor. Hittil i år er oppgang på 4 prosent fra fjorårets fem første måneder.

Alle landets fylker har en nedgang i antall konkurser. Når mai sammenlignes med mai i fjor, er det kun Møre og Romsdal som må tåle en oppgang.