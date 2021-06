Ny styreleder i Kavlifondet

Tidligere Orkla-topp Dag J. Opedal er valgt til ny styreleder i Kavlifondene, stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet og som deler ut overskuddet til gode formål.

– Vi er svært glade for styrkingen av styrene i Kavli, og for at Dag J. Opedal tar over ansvaret som styreleder i Kavlifondet. Dag J. Opedal har vært styremedlem i Kavli Holding siden 2013 og i Kavlifondet siden 2014. Det er en svært kompetent og engasjert styreleder som nå overtar stafettpinnen, sier Aksel Mjøs, avtroppende styreleder i Kavlifondet i en pressemelding.

Mjøs skal fortsette som ordinært styremedlem ett år til.

Erik Volden, som var konsernsjef i Kavli Holding fra 2005 til 2011, trer inn som nytt medlem i stiftelsens styre.

I Kavlikonsernets morselskap, Kavli Holding, er Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige Forsikring, valgt inn som nytt styremedlem.

Styremedlem Lise Hammergren vil sammen med styreleder Opedal fungere som eierrepresentanter fra Kavlifondet i Kavli Holdings styre.