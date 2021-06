84 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i seks selskaper.

Oslo: Delta Bilutleie AS.

Møre og Romsdal: IDK Polarbygg AS.

Viken: Extra Servicepartner AS.

Innlandet: Nicolaysen Skogsmaskinservice AS.

Agder: Agder Veiarbeid AS; Containerexpressen AS

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

11 konkurser fredag

Mandagens ti konkurser kom i kjølvannet av 11 konkurser fredag.

Rogaland: Frogner Ola AS; Radonassistanse AS; Rogaland Hus og Hage AS.

Viken: Alvarez Morales AS.

Innlandet: Snekkern Hamar AS.

Vestfold og Telemark: Alon Holding AS; Vestfold Universalservice AS.

Vestland: EGS Eiendom AS.

Trøndelag: Bygg Moderne At AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

74 konkurser sist uke

Dermed ble 74 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 13 personlige.

Mandag: 16 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 11 konkurser

Torsdag: 19 konkurser

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.