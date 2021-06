Yara-sjef blir ny president i NHO

48-åringen tar over etter Arvid Moss som har hatt vervet siden 2017.

– Han er strategisk og visjonær, og har et godt innblikk i den norske samarbeidsmodellen. Han ønsker på vegne av norske bedrifter å ta en ledende rolle for at landet skal komme styrket gjennom den energiomstillingen vi er midt oppe i, og at næringene som har slitt under pandemien må kunne komme styrket tilbake, sier valgkomiteens leder Tor Arnesen i en pressemelding.

Hoelsether har vært konsernsjef i det norske gjødsel- og kjemikalieselskap Yara siden 2015. Han har også erfaring som konsernsjef i SAPA, Orkla og Elkem.

– Det er en ære å bli valgt som styreleder i NHO. De neste fire årene avgjør de neste 40. Jeg vil vie min tid som styreleder til å jobbe for bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping og grønn eksportrettet industri, sier Holsether.

NHOs president velges for to år, og kan maksimalt sitte i stillingen i fire år.