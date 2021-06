Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Big Five AS; Excellent Transport AS; G&G Mur Flis og Bygg AS; Snekker og Vedlikehold Bygg AS; TrueVet AS.

Møre og Romsdal: RE Gruppen Norge.

Nordland: K G Transport AS.

Viken: Hemsedal Eiendomsservice AS; MIM Invest AS; SonNorway AS; STE Transport AS; Temco Vareheiser AS.

Vestland: Fana Lakk og Bilpleie AS; Trimoda AS.

Troms og Finnmark: Maling og Belegg AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.