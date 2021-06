Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: NL Elucidation AS.

Møre og Romsdal: Starbox Holding AS; Starbox Music AS; Starbox Publishing AS; Starbox Recordings AS; Ålesund Dekk & Dekkhotell AS.

Viken: Alt Om Bygg AS; Carmell AS; Thai City Ski AS.

Vestland: Creo Prosjektledelse AS.

Trøndelag: Lasermaxx Norge AS; Lucient AS; Novillo AS; Rønne AS.

Troms og Finnmark: Fast Bygg AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

