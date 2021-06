Solid vekst i reklameomsetningen

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for årets fem første måneder er nå klart. Det viser en oppgang på hele 18,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Etter årets fire første måneder var oppgangen i reklameomsetningen via landets mediebyråer i Norge på 8,9 prosent.

– Det er tydelig at mens man på forsommeren i fjor var i starten på pandemien, så ser man nå et klart lys i tunnelen. Vi ser etter all sannsynlighet slutten av pandemien og vi ser en optimisme som er deretter, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i en melding.

3,89 milliarder etter fem måneder

Bare i mai måned i år var oppgangen på 62,1 prosent sammenlignet med samme måned i 2020. Omsetningen etter årets fem første måneder landet på 3,89 milliarder kroner, mot 3,29 milliarder kroner i samme periode i fjor. Går man tilbake til 2019 var omsetningen på 4,28 milliarder kroner etter årets første fem måneder.

– Reklameomsetningen har satt fart. Vi har sett det i flere måneder nå. Det er grunnlag for å si at nå har det tatt av og at vi er i ferd med å ta igjen det meste av det tapte, sier Mandt Larsen.

Digitale medier/internett har en oppgang på 31,6 prosent så langt i 2021 mens sosiale medier har en oppgang på 52,2 prosent i perioden. Også dagspresse vokser etter fem måneder av 2021, med 2,3 prosent. Kinoreklame faller 59,3 prosent mens utendørsreklame er ned 6,0 prosent. TV kan vise til en vekst på 16,2 prosent i perioden.