54 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: Night Pig AS; Sustainable Production AS; Takstmann AS; ÅLP Invest AS.

Rogaland: Check It Salon AS; Mr Yanki AS; Well System Technology AS; West Drilling Products AS; West Petrolution AS; West Production Technology AS; West Robotic Drilling Solutions AS; West Robotics and Digitalisation AS.

Viken: Bjørbæk Ortopedisk Kirurgi AS; Kebab House Svinesundparken AS.

Innlandet: Torke Eiendom AS.

Agder: Agder Biobrensel AS; I-Trafikkskole AS; Katjoa Design AS.

Vestland: Kreative Produksjoner AS; Root2 AS.

Trøndelag: DSK AS.

Troms og Finnmark: Tromsø Elektroteam AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

23 konkurser tirsdag

Onsdagens 31 konkurser kom i kjølvannet av 23 konkurser tirsdag, hvorav tre personlige.

Oslo: Docked AS; Knox AS; Mantling Service AS.

Rogaland: Versatile Property AS.

Nordland: Møller Flis AS.

Viken: Anaka AS; K Oker AS; Norsk Solskjerming AS; Sarpsborg Bilpleie AS; ZK Entreprenør AS.

Vestfold og Telemark: Tuven Kafe og Catering AS.

Agder: 100 Ide AS; Tog Event AS.

Vestland: Heimvik Jan Ove AS; Kinn Pepper AS; MHK Vest AS.

Trøndelag: Pelo AS; TT Maskin AS.

Troms og Finnmark: Byggforalle AS.

Utenlands: Sarkop.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.