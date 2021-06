– Vedum blir krise for næringslivet og landet

1. Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer av det i fremtiden?

– Jeg har trivdes godt med hjemmekontor. Vanligvis flyr jeg som en jojo mellom alle kontorene til virksomhetene jeg er en del av. Det har vært en super effektivitetsforbedring, men jeg savner det sosiale – det er ikke det samme på Teams.

– Den største endringen i livet mitt som følge av pandemien, har vært at du nå skal slite med å få meg på et fly til Bergen eller London for et dagsmøte.

2. En rødgrønn regjering vil trolig kreve moms på elbiler med pris over 600.000 kroner. Skal du foreta et siste elbilsprell?

– Hehe, ja... Jeg har jo lagt inn en bestilling på en Tesla Roadster 2.0, men nå får jeg se om det blir noe likevel. Den kommer jo ikke før til neste år.

3. Hvordan blir Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

– Det vil bli en krise for norsk næringsliv og landet vårt. Vedum vinner nemlig på å leve i fortiden. Han vil blant annet ha tilbake lensmennene. Jeg vil gjerne se dem etterforske cyberkriminalitet, online barnemishandling og så videre. Det er ikke noe for lensmenn – her må vi ha sentraliserte eksperter. Å tro at lensmannsveldet til Vedum skal lykkes... Det går ikke.

– I næringslivet så er de opptatt av at alle skal være middelmådige. De skal helst ikke ha karakterer, ingen skal tjene mer enn andre – i stedet for å la blomster blomstre så vil de at alle sammen skal være kvaster med ugress. Det er veldig trist.

4. SV vil ha 70 prosent avgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Dette er jo et populistisk utspill hvor de håper at noen mennesker sier at «ja, nå skal vi ta de rike» og det er fint for dem, men de skjønner selv at dette ikke er gangbar politikk. SV viser tydelig at økonomisk forståelse har de overhodet ikke. Å betale 70 prosents arveavgift innebærer at du i praksis blir skyldig mellom 5 og 10 prosent av den totale formuen din – etter at du har gitt fra deg alt.

– Nå er det kø inn til Norge etter at svenskehandelen åpnet, dersom det blir innført blir det kø ut.

Mini-CV Navn: Jens Rugseth. Alder: 59 år.

Stilling: Styrets leder i blant annet Karbon Invest, Link Mobility, Crayon og Sikri. Utdanning: BI.

5. Det er rekordpriser på hytter, hus og kunst. Hvor kommer alle pengene fra, og hva tror du om prisene fremover?