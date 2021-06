– Jeg skulle gjerne visst hvordan ordføreren vår ser ut

1. Hva er din erfaring med hjemmekontor, og bør vi ha mer av det i fremtiden?

– Jeg har hatt gode erfaringer med hjemmekontor – man sparer tid på reisevei, og man blir mer effektiv. Samtidig er det nok veldig bra for organisasjoner som vår at man sitter sammen de fleste dagene i uken. Hjemmekontor går ut over kommunikasjon, og utvikling av selskapet.

2. En rødgrønn regjering vil trolig kreve moms på elbiler med pris over 600.000 kroner. Skal du foreta et siste elbilsprell? Kanskje en Porsche eller Jaguar?

– Haha, nei. Jeg har akkurat byttet ut en gammel traktor med en minibuss, og har en liten elbil i tillegg. Jeg er ikke så opptatt av å bruke penger på ting som bare faller i verdi.

3. Hvordan blir Trygve Slagsvold Vedum som statsminister?

– Det kan sikkert bli bra. Han virker fornuftig på mange områder, og han kommer nok ikke til å la seg herse med av ekstremistene til venstre.

4. SV vil ha 70 prosent avgift på arv eller gave over 100 millioner kroner. Er det et bra SV-trekk?

– Det er populistisk og veldig lite gjennomtenkt. Realisasjonsskatt for å dekke arveavgiften når noen dør blir en skatt på mer enn 100 prosent. Ved generasjonsskifter blir nok de aller fleste bedrifter solgt til utenlandske eiere. Følgefeilen er at disse vil sluse overskuddet til hjemlandet sitt og Norge mister bedrifter som betaler skatt. Det er vel ikke det vi ønsker?

Mini-CV Navn: Jan Philippe Courvoisier Sissener. Alder: 35 år. Stilling: Porteføljeforvalter, i Sissener AS. Utdanning: Business Administration, ved Babson College.

5. Hvem har irritert eller gledet mest av Raymond Johansen (Ap) og Bent Høie (H) under coronakrisen, og hvorfor?