Tidligere Tesla-topp Jerome Guillen har siden 10. juni solgt Tesla-aksjer for en samlet verdi på 274 millioner dollar – tilsvarende 2,3 milliarder kroner – etter å ha utløst aksjeopsjoner, melder Reuters.

I en notis gitt til SEC («Security and Exchange Commission») på tirsdag 15. juni meldte Guillen at han den dagen forventet å selge 215.718 aksjer for 129 millioner dollar. Dette salget kom i tillegg til at han solgte 90.111 aksjer for 55 millioner dollar den 10. juni, og 145.289 aksjer for 89,6 millioner dollar den 14. juni.

Guillen forlot tidligere i juni stillingen som President of Heavy Duty Trucking – en stilling han fikk så sent som i mars i år. Han hadde vært en del av selskapet siden 2010 før det 3. juni var slutt.

Guillen var, sammen med Elon Musk, en av de fire øverste lederne i Tesla-konsernet. Hans avgang har sådd tvil i markedet om Teslas planer for fremtidige kjøretøy, som Tesla Semi, og 4680-batteriene.

Prisen på en Tesla-aksje ligger på 620,97 dollar.

Analytiker i GLJ Research, Gordon Johnson, har estimert at Guillen har siden starten av forrige uke kuttet eksponeringen sin i Tesla fra 1,3 millioner til rundt 150.000 aksjer på fredag.

– Dersom Tesla er på randen av teknologiske og autonome gjennombrudd, hvorfor har da ham som så mange anså som den nest mest viktigste personen i selskapet solgt Tesla-aksjer for 274 millioner dollar?, sa Johnson i en rapport.

Daniel Ives, analytiker i Wedbush Securities, tror at investorer kommer til å følge nøye med på hvorvidt Guillen selger unna enda mer.

– Salget kan få investorer til å heve øyenbrynene.