Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: CSJ Alusteel Norway AS; Solymar Norge AS.

Rogaland: Firmafabrikken AS; Rehab Bygg AS.

Viken: Sector Drift AS.

Innlandet: Mikael Pedersen AS.

Agder: Oraku AS.

Vestland: Quick Mobility AS.

Trøndelag: Bilsenteret Bjugn AS; Commutacar AS; Namdal Glass og Fasade AS; SD Tjenester AS

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

