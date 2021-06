Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: CKLA AS; Mirage Sunpoint AS.

Rogaland: A E Invest AS.

Viken: NCH Lykke AS.

Vestland: Hordaland Entreprenør AS.

Trøndelag: Agriteknologi Norge AS; Colør Olympus Bygg AS; Eiendomsprosjekt ABK AS; SATM Invest AS

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

