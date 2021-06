Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Bar Sushi Lillestrøm AS; Beang Holding AS; Brasserie Bergen AS; Medina Mat & Renhold AS; Restaurant Aker Brygge AS; SVF Taxi AS; Torggata Frukt & Grønt AS; TST Bygg AS; V3 Bygg AS.

Møre og Romsdal: NDB Ventilasjon AS.

Viken: Crasting AS; GM Heis AS; Ringstad Renhold AS; Skogbrott Transportservice AS; Sør Øst Bryggeri AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

