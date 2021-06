–Skatte- og avgiftstrykket er høyt nok nå

– Hjertet mitt banker for Bent, men jeg må generelt si at lederne har gjort en god jobb under vanskelige betingelser. Jeg var rimelig irritert på hytteforbudet, men man måtte jo bare innfinne seg i det – og jeg er glad det endte med kun det ene forbudet

MINI-CV Navn: Anniken Hauglie. Alder: 48 år. Utdanning: Cand.polit fra Universitetet i Oslo. Stilling: Adm. direktør i Norsk olje og gass. Erfaring: Tidligere stortingsrepresentant og arbeids- og sosialminister for Høyre.

6. Det er knapt mulig å kjøre eller parkere for å handle i sentrum av hovedstaden – er det nok sykler nå?

– Jeg sykler selv, men parkeringspolitikken har gått altfor langt. Det er for vanskelig å komme seg rundt i byen, og dersom politikken videreføres, frykter jeg et enda mer dødt sentrum. I en by så må det være mulig å dele veien og lage plass til alle. De færreste i Oslo kjører rundt på måfå og for moro skyld.

7. Dersom du kunne velge: Hvilken politiker eller næringsleder ville du hatt som finansminister?

– Jan Tore Sanner bør fortsette. Han har har en av de viktigste egenskapene som en finansminister skal ha, nemlig evnen til å si nei. Sanner har virkelig gjort en god jobb i en vanskelig situasjon.

8. Bør regjeringen utlyse nye olje- og gasskonsesjoner?

– Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass i verden bør Norge levere, både for å beholde arbeidsplasser, men også fordi vi er blant de mest konkurransedyktige på pris og har det laveste karbonutslippet ved produksjon.

9. Hva står Oslo Børs og nordsjøolja i når vi setter strek for 2021?

– Vi står fortsatt i en pandemi, men det er heldigvis noen lyspunkter. Hvis det ikke skjer noe uforutsett, spår jeg Oslo Børs opp 8 prosent og oljeprisen på 83 dollar pr. fat.

10. Har du vært treg med å investere i aksjer, eiendom eller annet under pandemien? Isåfall, hvorfor?

– Jeg har ikke investert noe selv, men sønnen min på 17 begynte å investere i aksjer under pandemien, og har truffet godt på blant annet Kahoot. I etterpåklokskapens lys burde jeg nok tatt rådene hans.