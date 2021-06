Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Slazak Byggtjenester AS.

Rogaland: MS Service AS.

Møre og Romsdal: Hiix AS.

Viken: Bilhuset Øst AS; Cafe Lierbyen AS; iSport Media AS; Perfekt Hus Entreprenør AS; Quick Fastfood AS; Tankfjerning AS.

Vestfold og Telemark: Chrinvest AS; Raw Fôr Norge AS.

Vestland: Normann Coat AS; Tømrerlaget Rossehaug & Bøe AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

70 konkurser sist uke

Dermed ble 70 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 13 konkurser

Tirsdag: 15 konkurser

Onsdag: 19 konkurser

Torsdag: 8 konkurser

