Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Puritas Norge AS.

Viken: Buer Kai og Lars Tømrer AS; EBP Utvikling AS; Soraj AS; TNA Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Antiskli Norge Innovative Import AS; H & K Maskin AS.

Agder: Matevent AS

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.